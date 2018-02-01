Следователи не нашли вины строителей и властей в обрушении дома ветерана в Курске

Следствие не усмотрело вины застройщика торгового центра и властей Курска в обрушении стены дома 95-летней Любови Козинец, ветерана Великой Отечественной войны,- сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Максим Рассамакин. В связи с этим в возбуждении уголовного дела отказано. По словам представителя СК, эксперты не дали причинной связи между обрушением стены дома и строительством торгового центра. Более того, они даже не признали дом ветхим, так как нет износа более 60%, — пояснил Рассамакин. По его словам, в рамках экспертизы, назначенной в суде, выяснилось, что при обкладывании деревянного дома кирпичом использовали большое количество воды, это и могло привести к разрушению кирпичной кладки. "Банальное стечение обстоятельств", — добавил Рассамакин. Напомним, прошлой весной на улице Павлова рухнула стена на два автомобиля. Их владельцы через суд добились компенсации почти в 600 тысяч рублей с 95-летней женщины – хозяйки дома. Позже власти Курска пообещали отремонтировать дома ветерана, а депутат облдумы, бизнесмен Николай Полторацкий заверил, что весь ущерб возместит за нее. Сегодня, 08:01 К списку новостей