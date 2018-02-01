Мошенники выманили у курянки четверть миллиона

Жительница Курска лишилась почти 250 тысяч рублей после телефонного общения с мошенниками. 57-летняя женщина получила на свой мобильный сообщение, что её банковская карта заблокирована. В СМС был указан номер для получения справочной информации. Курянку не смутило то, что предлагалось звонить не на официальный номер банка, указанный на карте, а на частный телефон. В разговоре злоумышленники представились сотрудниками банка и сообщили, что для возобновления работы счёта им необходимо получить номер карты, а также секретный трёхзначный код, указанный на оборотной стороне. Женщина продиктовала данные, чем аферисты сразу воспользовались и вывели деньги со счёта. Чтобы завершить операцию, преступники заставили потерпевшую продиктовать им код подтверждения, который пришёл хозяйке карты в СМС. Когда деньги были переведены, разговор прервался. За последние несколько дней аналогичные преступления зарегистрировали в нескольких округах Курска. Каждый из потерпевших лишался по нескольку десятков тысяч рублей. Излишне доверчивые куряне пострадали в результате массовой СМС-рассылки с номеров, зарегистрированных в других регионах. Полицейские разыскивают мошенников.

Руководство УМВД России по г. Курску просит курян более внимательно относиться к своим персональным данным и не предоставлять их посторонним лицам. Решать проблемные вопросы по своей банковской карте необходимо, обращаясь в кредитное учреждение лично, или по официальным телефонам, указанным на картах. Если вы получили СМС с неизвестного номера о блокировке карты или сообщение с подозрительной интернет ссылкой – стоит понимать, что это могут быть мошенники. При любых сомнениях необходимо незамедлительно обратиться в полицию.



