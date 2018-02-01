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Собчак проведет День Влюбленных в Курске

Сегодня, 11:49
Собчак проведет День Влюбленных в Курске
Кандидат в Президенты Ксения Собчак приедет в День Влюбленных в Курск. Как сообщается на ее сайте, 14 февраля телеведущая проведет несколько личных встреч и пообщается со своими сторонниками и волонтерами. Начало в 14 часов в штабе Собчак по адресу улица Ленина, 60, офис 424 (4-й этаж). Во время встречи Ксения обсудит свою предвыборную кампанию. А в 19:00 кандидат от партии "Гражданская инициатива" проведет открытую дискуссию в конференц-зале бизнес-центра «МегаГРИНН» по адресу: ул. Карла Маркса, 68, 5-й этаж.

 

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