В Курской области проводят учения с новейшими комплексами «Красуха-2»
Сегодня, 14:00
Соединение радиоэлектронной борьбы Западного военного округа, дислоцированное в Курской области, получило на вооружение новейшие мобильные комплексы радиоэлектронного подавления «Красуха-2О». С 13 по 14 февраля проходит первое учение с применением возможностей новых станций РЭБ.
Эти станции, создающие помехи, обеспечивают подавление системы дальнего радиолокационного обнаружения, в том числе и высокомобильные, смонтированные на авиационную базу, автоматизированные комплексы РЭБ коротковолновой радиосвязи.