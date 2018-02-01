В Курской области проводят учения с новейшими комплексами «Красуха-2»

Соединение радиоэлектронной борьбы Западного военного округа, дислоцированное в Курской области, получило на вооружение новейшие мобильные комплексы радиоэлектронного подавления «Красуха-2О». С 13 по 14 февраля проходит первое учение с применением возможностей новых станций РЭБ.

Эти станции, создающие помехи, обеспечивают подавление системы дальнего радиолокационного обнаружения, в том числе и высокомобильные, смонтированные на авиационную базу, автоматизированные комплексы РЭБ коротковолновой радиосвязи.