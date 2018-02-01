поиск по сайту
 

В Курской области проводят учения с новейшими комплексами «Красуха-2»

Сегодня, 14:00
В Курской области проводят учения с новейшими комплексами «Красуха-2»
Соединение радиоэлектронной борьбы Западного военного округа, дислоцированное в Курской области, получило на вооружение новейшие мобильные комплексы радиоэлектронного подавления «Красуха-2О». С 13 по 14 февраля проходит первое учение с применением возможностей новых станций РЭБ.
Эти станции, создающие помехи, обеспечивают подавление системы дальнего радиолокационного обнаружения, в том числе и высокомобильные, смонтированные на авиационную базу, автоматизированные комплексы РЭБ коротковолновой радиосвязи.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама