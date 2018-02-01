Из-за ОРВИ в Курской области закрыли две школы

В Курской области за минувшую неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 5%. Число заболевших Роспотребнадзор в последнее время не сообщает. В ведомстве отметили, что в связи с отсутствием более 20% детей по причине ОРВИ в двух школах образовательный процесс приостановлен. Чтобы не заболеть, курянам рекомендуют использовать медицинские маски. Их лучше всего применять в закрытых помещениях, в местах скопления людей или при тесном контакте с больным человеком. А носить маску на открытом воздухе нецелесообразно - подчеркивают медики. Также они напоминают: маску можно носить не более двух часов (если другое не указано в инструкции по применению). Если она намокла от дыхания, кашля или чихания, подлежит замене незамедлительно.

После использования маску необходимо выбросить в мусор, ни в коем случае не применяя повторно, тщательно вымыть руки.

При правильном использовании медицинской маски вероятность заразиться гриппом у здорового человека значительно снижается.