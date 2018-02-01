поиск по сайту
 

Из-за ОРВИ в Курской области закрыли две школы

Сегодня, 16:03
Из-за ОРВИ в Курской области закрыли две школы
В Курской области за минувшую неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 5%. Число заболевших Роспотребнадзор в последнее время не сообщает. В ведомстве отметили, что в связи с отсутствием более 20% детей по причине ОРВИ в двух школах образовательный процесс приостановлен. Чтобы не заболеть, курянам рекомендуют использовать медицинские маски. Их лучше всего применять в закрытых помещениях, в местах скопления людей или при тесном контакте с больным человеком. А носить маску на открытом воздухе нецелесообразно - подчеркивают медики. Также они напоминают: маску можно носить не более двух часов (если другое не указано в инструкции по применению). Если она намокла от дыхания, кашля или чихания, подлежит замене незамедлительно.
После использования маску необходимо выбросить в мусор, ни в коем случае не применяя повторно, тщательно вымыть руки.
При правильном использовании медицинской маски вероятность заразиться гриппом у здорового человека значительно снижается. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама