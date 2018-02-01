Мэрию Курска обязали привести в порядок пешеходные переходы

Курская прокуратура провела анализ аварийности и вынесла предписание обустроить пешеходные переходы по всем правилам, чтобы снизить количество ДТП на них. В 2017-м году на дорогах нашего города в ДТП погибли 27 человек, более 300 получили травмы. Прокурор направил в суд 12 исков с требованием возложить на городской комитет ЖКХ обязанности по обустройству пешеходных переходов по всем правилам - освещение, нанесение разметки. Так как администрация Курска бездействовала, то прокурор через суд потребовал разработать проекты организации дорожного движения на улицах города. Результаты этих исков находятся на контроле прокуратуры.



