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Мэрию Курска обязали привести в порядок пешеходные переходы

Сегодня, 16:09
Мэрию Курска обязали привести в порядок пешеходные переходы
Курская прокуратура провела анализ аварийности и вынесла предписание обустроить пешеходные переходы по всем правилам, чтобы снизить количество ДТП на них. В 2017-м году на дорогах нашего города в ДТП погибли 27 человек, более 300 получили травмы. Прокурор направил в суд 12 исков с требованием возложить на городской комитет ЖКХ обязанности по обустройству пешеходных переходов по всем правилам - освещение, нанесение разметки. Так как администрация Курска бездействовала, то прокурор через суд потребовал разработать проекты организации дорожного движения на улицах города. Результаты этих исков находятся на контроле прокуратуры.

 

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