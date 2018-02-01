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Курскэнерго в полном объеме выполнило экологическую программу 2017 года

Сегодня, 16:27
Курскэнерго в полном объеме выполнило экологическую программу 2017 года
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги деятельности в сфере экологической безопасности в 2017 году, объявленном в России Годом экологии.  На исполнение «Программы реализации экологической политики», включающей в себя более 30 мероприятий, энергетиками в этот период было направлено порядка трех млн. рублей.
Большое внимание уделялось работе по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, охране атмосферного воздуха и водных ресурсов. Отработанные материалы регулярно вывозились для утилизации на специализированные предприятия. Проведены работы по облагораживанию и благоустройству ремонтно-производственных баз 30 районов электрических сетей (РЭС)  и прилегающих к ним территорий.

В рамках мероприятий по повышению экологической безопасности энергообъектов производился плановый ремонт и замена маслоприемных устройств трансформаторов, дренажных устройств и маслонаполненного оборудования. Для 20 производственных площадок разработаны проекты предельно допустимых выбросов.
В соответствии с планом-графиком проводились мероприятия по анализу воздействия энергообъектов на окружающую среду и инструментальные замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Их результаты, подтвержденные лабораторными испытаниями, показали, что существующие нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ не превышены. 

Кроме того, в 2017 году энергетики  провели реконструкцию  83,8 км   воздушных линий электропередачи (ВЛ) 10-0,4 кВ с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный), что позволяет повысить надежность электроснабжения и полностью исключить гибель птиц в местах их гнездования, обитания. С этой же целью персонал филиала установил 400 птицезащитных устройств.

Успешно реализуя комплекс экологических мероприятий, Курскэнерго способствует снижению негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду и повышению уровня экологической безопасности Курской области.

 

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