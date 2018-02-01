В Курчатове задержан очередной распространитель наркотиков

В Курчатове полицейские задержали молодого человека, занимающегося сбытом наркотиков. Как пояснили в УМВД, подозреваемому в интернете предложили делать закладки с "синтетикой". После получения готовых порций он раскладывал их в микрорайонах Курчатова. Трудиться ему удалось не больше недели, заработка за это время он так и не получил. Полицейские изъяли все сделанные тайники – это пять свертков. Изъятое вещество направили на исследование, которое показало, что это наркотики в крупном размере. После решения суда они будут уничтожены. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.