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В Курчатове задержан очередной распространитель наркотиков

Сегодня, 16:46
В Курчатове задержан очередной распространитель наркотиков
В Курчатове полицейские задержали молодого человека, занимающегося сбытом наркотиков. Как пояснили в УМВД, подозреваемому в интернете предложили делать закладки с "синтетикой". После получения готовых порций он раскладывал их в микрорайонах Курчатова. Трудиться ему удалось не больше недели, заработка за это время он так и не получил. Полицейские изъяли все сделанные тайники – это пять свертков. Изъятое вещество направили на исследование, которое показало, что это наркотики в крупном размере. После решения суда они будут уничтожены. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

 

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