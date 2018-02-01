Куряне могут заработать на сдаче макулатуры

«Сдай макулатуру – спаси дерево». Акцию под таким названием проводит Всероссийский эко-марафон «Переработка». К ней присоединились 11 регионов, в том числе Курская область. Акцию устраивают в виде соревнований между районами. Принять участие в эко-марафоне могут все жители, предприятия, компании, учебные заведения и общественные организации. Победителей и активных участников наградят денежными премиями, ценными призами и грамотами. В Курской области акция продлится с марта по май. Всю весну любой желающий, собравший более 300 кг макулатуры и оставивший предварительную заявку на сайте www.сдай-бумагу.рф, сможет принять участие в акции.