В Курске в День влюблённых связать себя узами брака смогут только заключённые

14 февраля – День влюблённых или День святого Валентина – дата, которая пользуется большой популярностью у желающих связать себя семейными узами. Правда, в этом году пришелся на среду, поэтому зарегистрировать отношения вряд ли кому-то удастся. Если, например, в Москве ЗАГСы пошли навстречу будущим супругам, там в День влюблённых поженятся почти 300 пар, то в Курске улучшать брачную статистику не стали. Однако счастливчики всё же нашлись. Правда, в местах не столь отдалённых. Среда – день выездных регистраций в ЗАГСе Центрального округа. Каждую неделю в этот день сотрудники учреждения выезжают в одну из колоний Курской области, рассказала начальник отдела ЗАГС Галина Эймонтене. На сей раз настал черёд колонии №9. Там поженится одна пара. Мужчина отбывает наказание, а возлюбленная будет дожидаться его теперь с кольцом на безымянном пальце.



