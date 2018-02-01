Сбербанк предоставил малому бизнесу возможность бесплатно открыть расчётный счёт

Теперь представители малого бизнеса могут открыть расчётный счёт в Сбербанке бесплатно. Для этого нужно сразу подключиться к одному из пакетов услуг банка: кроме пакета «Лёгкий старт», в который уже входит бесплатное открытие расчётного счёта.





«Сбербанк заинтересован в развитии предпринимательства в России, и мы продолжаем делать банковские услуги для малого бизнеса максимально доступными, — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Наши инициативы востребованы рынком: например, с начала сентября наши клиенты подключили уже более 150 тысяч пакетов услуг "Лёгкий старт”. Для наших новых клиентов, которые выбирают другие пакеты услуг, мы отменили плату за открытие расчётного счёта».





Новое предложение Сбербанка для малого бизнеса дополняет действующую акцию «Приведи друга», которая позволяет получить бесплатное обслуживание с любым из подключённых пакетов услуг.





Более подробная информация о пакетах услуг для малого бизнеса и акции «Приведи друга» — на сайте Сбербанка.





Напомним, что сегодня только с Центрально-Черноземным банком ПАО Сбербанк активно сотрудничает более 120 тыс. клиентов, абсолютное большинство которых относится к сегменту малого бизнеса. Ежемесячно в Черноземье Сбербанк открывает счета более чем 3 тыс. клиентам, при этом доля открываемых счетов от вновь зарегистрированных на территории обслуживания ЦЧБ предприятий составляет более 65%. Это означает, что более половины клиентов выбирают Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк, что свидетельствует о высоком доверии и преимуществах выбора Сбербанка в качестве партнера.



