Курская область второй год подряд заняла 15-е место в рейтинге качества жизни

Среди субъектов Российской Федерации по качеству жизни лидируют Москва, Петербург и Московская область. Самыми неблагополучными можно считать Тыву и Ингушетию, свидетельствуют данные исследования, проведенные экспертами агентства «РИА Рейтинг». Аналитики использовали 72 показателя, которые описывают уровень доходов, рынок труда, жилищные условия, безопасность, здоровье людей, уровень образования, климат, экологию, инфраструктуру, развитие малого бизнеса. Высокие показатели качества жизни зафиксированы в Татарстане, Белгородской области, Краснодарском крае. Курская область в рейтинге разместилась на 15-м месте, как и год назад. Качество жизни в Крыму за год выросло, но пока оценивается чуть ниже среднего. Невысокий уровень жизни отмечен в Чечне.