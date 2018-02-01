В столкновении маршруток в центре Курска пострадали две пассажирки

13 февраля в центре Курска столкнулись два автобуса, пострадали две пассажирки. Авария произошла днем на улице Ленина напротив ТРЦ "Пушкинский". Как рассказал старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Александр Мальцев, микроавтобус «Форд» "догнал" такую же маршрутку. Пострадали две пассажирки, которые ехали в салоне предполагаемого виновника ДТП. Женщин доставили в больницу, после оказания медицинской помощи отпустили домой.