В Курске в розыск объявили розыск еще одного подростка

В Курске пропал 17-летний подросток. Данила Комарицких 10 февраля около семи часов утра ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Его приметы: рост около 190 сантиметров, темно-русые волосы средней длины, светлые глаза.

Был одет в черную вязаную шапку, черную куртку с капюшоном, черную толстовку, темные трикотажные брюки, черные кроссовки. С собой был черный рюкзак.

- Всех, кто знает, где может находиться Данила Комарицких, просим позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 02 (с мобильного 102), - обращаются к курянам волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Курск».

Напомним, до сих пор не найден 15-летний Владислав Балахнев. Он ушел из дома в Суджанском районе вечером 1 февраля. Следователи уже завели уголовное дело по статье "Убийство".



