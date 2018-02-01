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В Курске в розыск объявили розыск еще одного подростка

Сегодня, 12:46
В Курске в розыск объявили розыск еще одного подростка
В Курске пропал 17-летний подросток. Данила Комарицких 10 февраля около семи часов утра ушел из дома и до сих пор не вернулся. 
Его приметы: рост около 190 сантиметров, темно-русые волосы средней длины, светлые глаза.
Был одет в черную вязаную шапку, черную куртку с капюшоном, черную толстовку, темные трикотажные брюки, черные кроссовки. С собой был черный рюкзак.
- Всех, кто знает, где может находиться Данила Комарицких, просим позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 02 (с мобильного 102), - обращаются к курянам волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Курск».
Напомним, до сих пор не найден 15-летний Владислав Балахнев. Он ушел из дома в Суджанском районе вечером 1 февраля. Следователи уже завели уголовное дело по статье "Убийство".

 

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