Перед цирком устроят пикет «Не убивайте архитектуру Курска»

В Курске пройдет пикет под лозунгом «Не убивайте архитектуру Курска». Он состоится в 15:00 в субботу, 17 февраля, на площади Советов, перед цирком. Как пояснили организаторы, пикет устраивает инициативная группа горожан. Мероприятие согласовано с городской администрацией и не имеет отношения к какой-либо политической партии. Цель пикета - публично выразить протест по поводу уничтожения исторического облика Курска. Поводом для народного возмущения стали сразу несколько фактов - решение о сносе старинных особняков, расположенных на улицах Максима Горького и Красной Армии, а также размещение на Красной площади супермаркета «Пятерочка».



