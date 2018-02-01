поиск по сайту
 

Перед цирком устроят пикет «Не убивайте архитектуру Курска»

Сегодня, 12:57
Перед цирком устроят пикет «Не убивайте архитектуру Курска»
В Курске пройдет пикет под лозунгом «Не убивайте архитектуру Курска». Он состоится в 15:00 в субботу, 17 февраля, на площади Советов, перед цирком. Как пояснили организаторы, пикет устраивает инициативная группа горожан. Мероприятие согласовано с городской администрацией и не имеет отношения к какой-либо политической партии. Цель пикета - публично выразить протест по поводу уничтожения исторического облика Курска. Поводом для народного возмущения стали сразу несколько фактов - решение о сносе старинных особняков, расположенных на улицах Максима Горького и Красной Армии, а также размещение на Красной площади супермаркета «Пятерочка».

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама