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Прокуратура закрыла магазин оружия за нарушения

Сегодня, 13:06
Прокуратура закрыла магазин оружия за нарушения
Внимание прокуратуры привел один из оружейных магазинов во Льговском районе. В нем продукция складировалась в нарушение закона, который обязывает все хранить в специальных помещениях и под замком. Так, гладкоствольное и нарезное оружие лежало на полу в комнате хранения, травматическое оружие - в металлической корзине, травматический пистолет находился на боевом взводе. Двери металлического ящика, расположенного в торговом зале, в котором хранилось около 2 тысяч патронов, не были заперты. Также в торговом зале на полу располагался короб с 9 пачками патронов. В комнате хранения оружия отсутствовало достаточное количество сейфов для размещения оружия и боеприпасов. Магазин с доступным оружием закрыли, пока нарушения не будут устранены.

 

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