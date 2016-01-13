Прокуратура закрыла магазин оружия за нарушения

Внимание прокуратуры привел один из оружейных магазинов во Льговском районе. В нем продукция складировалась в нарушение закона, который обязывает все хранить в специальных помещениях и под замком. Так, гладкоствольное и нарезное оружие лежало на полу в комнате хранения, травматическое оружие - в металлической корзине, травматический пистолет находился на боевом взводе. Двери металлического ящика, расположенного в торговом зале, в котором хранилось около 2 тысяч патронов, не были заперты. Также в торговом зале на полу располагался короб с 9 пачками патронов. В комнате хранения оружия отсутствовало достаточное количество сейфов для размещения оружия и боеприпасов. Магазин с доступным оружием закрыли, пока нарушения не будут устранены.



