поиск по сайту
 

В «Авангард» переходит вратарь «Ротора»

Сегодня, 13:14
В «Авангард» переходит вратарь «Ротора»
Курский «Авангард», выступающий в ФНЛ, вскоре подпишет 28-летнего голкипера волгоградского «Ротора» Александра Кобзева. Как пишет МатчТВ, вратарь прибудет в расположение команды на сбор в Турцию для подписания контракта. В текущем первенстве ФНЛ Кобзев провел 22 матча, однако в весенней части сезона главный тренер «Ротора» Сергей Павлов видит в качества основного вратаря новичка команды Николая Заболотного, известного по выступлениям за «Спартак» и «Урал».  В то же время «Авангард» временно остался без своего первого номера: Александру Саутину предстоит операция на плече. Добавим, что Саутин и Кобзев в прошлом сезоне составляли бригаду вратарей в воронежском «Факеле». 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама