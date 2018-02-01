В «Авангард» переходит вратарь «Ротора»

Курский «Авангард», выступающий в ФНЛ, вскоре подпишет 28-летнего голкипера волгоградского «Ротора» Александра Кобзева. Как пишет МатчТВ, вратарь прибудет в расположение команды на сбор в Турцию для подписания контракта. В текущем первенстве ФНЛ Кобзев провел 22 матча, однако в весенней части сезона главный тренер «Ротора» Сергей Павлов видит в качества основного вратаря новичка команды Николая Заболотного, известного по выступлениям за «Спартак» и «Урал». В то же время «Авангард» временно остался без своего первого номера: Александру Саутину предстоит операция на плече. Добавим, что Саутин и Кобзев в прошлом сезоне составляли бригаду вратарей в воронежском «Факеле».



