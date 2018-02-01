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Курские пожарные вызволили застрявшего в лифте ребенка

Сегодня, 17:39
Курские пожарные вызволили застрявшего в лифте ребенка
13 февраля в «Службу спасения» Курска позвонил мужчина, который сообщил, что в доме по улице Челюскинцев в лифте застрял ребенок. По ощущениям обратившегося, в помещении пахнет дымом, а значит, времени ждать «лифтера» нет, возможно, в доме пожар. На место экстренно направились огнеборцы и провели разведку. Они вычислили, на каком этаже находится застрявший ребенок, поднялись на третий этаж, открыли двери лифта и помогли девочке выйти. Разведка также показала, что никакого загорания и, соответственно, запаха дыма в подъезде «высотки» не было. Девочка семи-восьми лет, жительница дома, поблагодарила спасателей и пошла домой.

 

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