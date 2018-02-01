57-летний курянин организовал в общежитии наркопритон

Полицейские выявили наркопритон, который располагался в одном из общежитий Сеймского округа Курска. Временное пристанище для людей, ведущих асоциальный образ жизни, организовал 57-летний хозяин комнаты. Мужчина злоупотреблял алкоголем. В гости к нему часто приходили сомнительные компании, которые устраивали пьяные дебоши. Соседи жаловались на нарушителя спокойствия. Как позже выяснилось, в злополучной квартире употребляли не только алкоголь. Оперативники установили, что мужчина систематически предоставлял свою комнату наркозависимым лицам для потребления запрещенных веществ. В жилище хозяина обнаружили приспособления для употребления наркотиков, их изъяли и направили на исследование. На курянина завели уголовное дело. За организацию притона грозит лишение свободы до 4 лет.



