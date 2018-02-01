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Курянин выплатит более 130 тысяч рублей пострадавшей в ДТП

Сегодня, 08:16
Курянин выплатит более 130 тысяч рублей пострадавшей в ДТП
В Курске судебный пристав взыскал в пользу потерпевшей 133 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного в результате  ДТП. Сотрудник ведомства вынес постановления о взыскании денежных средств, находящихся на счетах в кредитных учреждениях. Принятые  меры привели к взысканию суммы задолженности в полном объеме. Деньги перечислили на счет взыскателя. Кроме того, за несвоевременное исполнение решения суда должник заплатил  исполнительский  сбор  более 9 тыс.  руб.

 

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