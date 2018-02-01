Курянин выплатит более 130 тысяч рублей пострадавшей в ДТП

В Курске судебный пристав взыскал в пользу потерпевшей 133 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП. Сотрудник ведомства вынес постановления о взыскании денежных средств, находящихся на счетах в кредитных учреждениях. Принятые меры привели к взысканию суммы задолженности в полном объеме. Деньги перечислили на счет взыскателя. Кроме того, за несвоевременное исполнение решения суда должник заплатил исполнительский сбор более 9 тыс. руб.



