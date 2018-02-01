След тосола привел полицейских к автоворам

В полицию обратился житель Конышевского района с заявлением, что менее часа назад неизвестные похитили аккумуляторы и дизельное топливо, хранившиеся в его большегрузном автомобиле.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, собрали следы, оставленные злоумышленниками. С участием кинолога со служебной собакой удалось выйти на след тосола, который из-за неисправности вытекал из автомобиля злоумышленников. Так удалось определить, где автоворы оставили машину. В дальнейшем установили и личности злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей 19 и 22 лет. После кражи они направились в Железногорск, где и были задержаны. Как пояснили подозреваемые, преступление совершали после употребления спиртного. В автомобиле одного из них обнаружили похищенное. Ущерб от кражи составил почти 60 тысяч рублей. Запчасти и топливо после следствия вернут владельцу. Возбуждено уголовное дело. Ворам грозит до 5 лет лишения свободы.



