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След тосола привел полицейских к автоворам

Сегодня, 08:17
След тосола привел полицейских к автоворам
В полицию обратился житель Конышевского района с заявлением, что менее часа назад неизвестные похитили аккумуляторы и дизельное топливо, хранившиеся в его большегрузном автомобиле.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, собрали следы, оставленные злоумышленниками. С участием кинолога со служебной собакой удалось выйти на след тосола, который из-за неисправности вытекал из автомобиля злоумышленников. Так удалось определить, где автоворы оставили машину. В дальнейшем установили и личности злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей 19 и 22 лет. После кражи они направились в Железногорск, где и были задержаны. Как пояснили подозреваемые, преступление совершали после употребления спиртного. В автомобиле одного из них обнаружили похищенное. Ущерб от кражи составил почти 60 тысяч рублей. Запчасти и топливо после следствия вернут владельцу. Возбуждено уголовное дело. Ворам грозит до 5 лет лишения свободы.

 

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