Курскую область посетил гендиректор «Росатома»

В Курской области с рабочей поездкой побывал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Вместе с губернатором на площадке строительства Курской АЭС-2 он обсудил ход работ. Здесь ведется армирование фундаментной плиты реакторного здания, начатое в конце декабря. Завершение этого процесса позволит перейти в мае к бетонированию фундаментной плиты и старту основных строительных работ. Также руководитель корпорации посетил социальные объекты Курчатова, действующие при поддержке «Росатома». В их числе медико-санитарную часть-125, которая участвует в программе «Бережливые поликлиники». Благодаря проекту удовлетворенность пациентов оказанием медпомощи выросла с 58% до 70. Сократилось время ожидания для получения справочной информации до 3-5 минут вместо 15-20. Главой «Росатома» и губернатором Курской области принято также решение включить предложенные культурные проекты в число мероприятий социально-экономического развития Курчатова, ежегодно выполняемые в рамках Соглашения между сторонами.











