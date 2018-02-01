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Курскую область посетил гендиректор «Росатома»

Вчера, 19:50
Курскую область посетил гендиректор «Росатома»
В Курской области с рабочей поездкой побывал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Вместе с губернатором на площадке строительства Курской АЭС-2 он обсудил ход работ. Здесь ведется армирование фундаментной плиты реакторного здания, начатое в конце декабря. Завершение этого процесса позволит перейти в мае к бетонированию фундаментной плиты и старту основных строительных работ. Также руководитель корпорации посетил социальные объекты Курчатова, действующие при поддержке «Росатома». В их числе медико-санитарную часть-125, которая участвует в программе «Бережливые поликлиники». Благодаря проекту удовлетворенность пациентов оказанием медпомощи выросла с 58% до 70. Сократилось время ожидания для получения справочной информации до 3-5 минут вместо 15-20. Главой «Росатома» и губернатором Курской области принято также решение включить предложенные культурные проекты в число мероприятий социально-экономического развития Курчатова, ежегодно выполняемые в рамках Соглашения между сторонами.

 

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