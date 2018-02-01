Пакет услуг «Сбербанк Премьер» за бонусы СПАСИБО

Сбербанк впервые запустил акцию по приобретению пакета услуг «Сбербанк Премьер» за бонусы СПАСИБО. В рамках акции клиент может купить за СПАСИБО купон, который дает ему право оформить пакет услуг «Сбербанк Премьер» без комиссии за обслуживание в течение 6 или 12 месяцев. Стоимость купона составляет 10 тыс. и 15 тыс. бонусов в зависимости от длительности срока действия бесплатного периода. При оплате аналогичных услуг в рублях стоимость составляет 25 000 за первый год и 30 000 рублей за последующие. Таким образом, если сравнивать стандартную комиссию за обслуживание пакета услуг, 1 бонус СПАСИБО, потраченный на приобретение пакета услуг по акции, стоит 1,6 рублей.

На сегодняшний день более 270 000 человек пользуются пакетом услуг «Сбербанк Премьер».

Пакет услуг «Сбербанк Премьер» включает комплекс услуг и продуктов Сбербанка: услуги персонального менеджера, до пяти премиальных карт с повышенным начислением бонусов СПАСИБО, линейка вкладов с более высокими процентными ставками, страховка для путешествующих, карта доступа в бизнес-залы Priority Pass, сервис «Второе медицинское мнение».

- Мы ожидаем, что клиенты по достоинству оценят преимущества пакета услуг, и после окончания срока действия купона продолжат пользоваться нашим пакетным продуктом. Потенциальными пользователями предложения станут более 20 000 клиентов Сбербанка, - рассказала директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Наталья Алымова.

Приобрести премиальные пакеты услуг за бонусы СПАСИБО можно будет до 31 марта 2018 года, а использовать купон для оформления пакета услуг – до 30 июня 2018 года. Для этого необходимо выбрать один из купонов СПАСИБО на сайте spasibosberbank.ru в разделе «Онлайн Маркет», купить его за накопленные СПАСИБО и предъявить купон клиентскому менеджеру при оформлении пакета услуг в удобном отделении с выделенной зоной обслуживания Сбербанк Премьер. Подробнее о предложении можно прочитать на сайте «Спасибо от Сбербанка»: https://spasibosberbank.ru/actions/paket-uslug-premer-za-spasibo/





Напомним, что федеральная бонусная программа «Спасибо от Сбербанка» (www.spasibosberbank.ru) — крупнейшая в России банковская программа лояльности. Она неоднократно признавалась победителем международной премии Loyalty Awards в номинациях «Лучшая коалиционная программа лояльности» и «Лучшая программа лояльности финансовых институтов».











