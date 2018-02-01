Курскэнерго в 2018 году отремонтирует свыше 2 тысяч километров линий электропередачи

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» утвердили ремонтную программу на 2018 год. В рамках ее реализации филиал выполнит большой объем мероприятий во всех районах Курской области.

Планируется отремонтировать более 2 тысяч км ЛЭП 0,4-110 кВ, 421 трансформаторную подстанцию и распределительных пунктов. С целью снижения риска технологических нарушений, вызванных падением деревьев на ЛЭП, от древесно-кустарниковой поросли будут расчищены 772,9 га просек ЛЭП. На выполнение всей программы направят более 349 млн рублей.

В текущем году Курскэнерго проведет капитальный ремонт целого ряда крупных и значимых объектов в регионе: подстанций 110 - 35кВ «Прибор», «Центральная», «Щигры», «Конышевка», «Восточная». Подстанции «Прибор» и «Центральная» питают Центральный и Северо-западный районы города Курска, «Щигры», «Конышевка», «Восточная» обеспечивают электроснабжение города Щигры, поселков Конышевка и Касторное.

Также 2018 году филиал проведет ремонт значимых для потребителей воздушных ЛЭП 35-110 кВ «Суджа – Льгов» с отпайкой на ПС «Черемошки» и «Железногорская – Заводская- 2», что обеспечит надежность электроснабжения потребителей северных районов Курской области.

Ремонтная программа Курскэнерго направлена на обеспечение бесперебойной работы линий и подстанций и подготовку к безаварийному прохождению очередного осенне-зимнего периода.



