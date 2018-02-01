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В Курской области 13 "подкидышам" назначили пенсии

Сегодня, 11:52
В Курской области 13
В Курской области 13 детям впервые назначены социальные пенсии. Как пояснили в Пенсионном фонде, с 2018 года в России введен новый вид пенсии – социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. Причиной появления таких выплат стало то, что дети, родители которых неизвестны, или, как принято говорить, «подкидыши», изначально находились в неравном материальном положении по сравнению с детьми-сиротами, поскольку не имели права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей. Всего в Курской области Отделением Пенсионного фонда с помощью органов опеки выявлено 20 таких детей, из них 7 на начало 2018 года уже являлись получателями пенсии по инвалидности. Остальным выплаты назначены с 1 января. 

 

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