За убитую косулю на мужчину завели уголовное дело

В Курчатовском районе возбуждено уголовное дело по факту браконьерства. В лесу рейдовая группа услышала звуки выстрела. Подойдя ближе, полицейские увидели, как мужчина пытался оттащить тушу косули. У него изъяли ружье. Баллистическая экспертиза подтвердила, что именно из него застрелили животное. В УМВД подчеркнули: подозреваемый нанес колоссальный ущерб, поскольку в ближайшие месяцы у косули должен был быть приплод. По факту браконьерства возбуждено уголовное дело. Мужчине предстоит возместить ущерб, нанесенный природе. Также ему может быть назначен штраф до 200 тысяч рублей или арест на срок до шести месяцев.



