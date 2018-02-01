поиск по сайту
 

За убитую косулю на мужчину завели уголовное дело

Сегодня, 12:47
За убитую косулю на мужчину завели уголовное дело
В Курчатовском районе возбуждено уголовное дело по факту браконьерства. В лесу рейдовая группа услышала звуки выстрела. Подойдя ближе, полицейские увидели, как мужчина пытался оттащить тушу косули. У него изъяли ружье. Баллистическая экспертиза подтвердила, что именно из него застрелили животное. В УМВД подчеркнули: подозреваемый нанес колоссальный ущерб, поскольку в ближайшие месяцы у косули должен был быть приплод. По факту браконьерства возбуждено уголовное дело. Мужчине предстоит возместить ущерб, нанесенный природе. Также ему может быть назначен штраф до 200 тысяч рублей или арест на срок до шести месяцев.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама