Курская чиновница вымогала у инвалида миллион рублей

В Беловском районе сотрудница райадминистрации вымогала взятку у опекуна инвалида. Как сообщила прокуратура, специалисту отдела опеки и попечительства стало известно, что у одного из инвалидов есть на счету более одного миллиона рублей. Чиновница потребовала у опекуна отдать ей деньги, пригрозив лишением опекунства. Испугавшись, опекун сняла со счёта своего подопечного 300 тысяч и передала вымогательнице. Преступление раскрылось во время прокурорской проверки. Женщину уволили из администрации. Следователи возбудили уголовное дело.