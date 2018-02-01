поиск по сайту
 

Курская чиновница вымогала у инвалида миллион рублей

Сегодня, 17:03
Курская чиновница вымогала у инвалида миллион рублей
В Беловском районе сотрудница райадминистрации вымогала взятку у опекуна инвалида. Как сообщила прокуратура, специалисту отдела опеки и попечительства стало известно, что у одного из инвалидов есть на счету более одного миллиона рублей. Чиновница потребовала у опекуна отдать ей деньги, пригрозив лишением опекунства. Испугавшись, опекун сняла со счёта своего подопечного 300 тысяч и передала вымогательнице. Преступление раскрылось во время прокурорской проверки. Женщину уволили из администрации. Следователи возбудили уголовное дело. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама