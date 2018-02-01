На 3-ю очередь курского онкоцентра выделили 478 миллионов

Продолжается строительство 3-й очереди курского онкоцентра. Как пояснили в региональном комитете здравоохранения, область в этом году получила из федерального бюджета субсидию в 478 млн руб. В региональном бюджете предусмотрено софинасирование, это еще более 556,5 млн. Напомним, уже несколько лет в регионе работают первые очереди онкоцентра - радиологический и стационарный корпуса. Ежедневно здесь получает помощь более тысячи пациентов, многие приезжают из соседних регионов. Медучреждение оснащено по последнему слову техники. Ввод третьего корпуса еще больше расширит возможности врачей для своевременной диагностики и помощи. Новый корпус будет состоять из 2-х блоков — палатного и хирургического.