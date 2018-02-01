поиск по сайту
 

На 3-ю очередь курского онкоцентра выделили 478 миллионов

Сегодня, 08:10
На 3-ю очередь курского онкоцентра выделили 478 миллионов
Продолжается строительство 3-й очереди курского онкоцентра. Как пояснили в региональном комитете здравоохранения, область в этом году получила из федерального бюджета субсидию в 478 млн руб. В региональном бюджете предусмотрено софинасирование, это еще более 556,5 млн. Напомним, уже несколько лет в регионе работают первые очереди онкоцентра - радиологический и стационарный корпуса. Ежедневно здесь получает помощь более тысячи пациентов, многие приезжают из соседних регионов. Медучреждение оснащено по последнему слову техники. Ввод третьего корпуса еще больше расширит возможности врачей для своевременной диагностики и помощи. Новый корпус будет состоять из 2-х блоков — палатного и хирургического. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама