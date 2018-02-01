В Курске конноспортивная школа проведет первые соревнования

Сегодня Курская конноспортивная школа примет свои первые состязания. В 15 часов на манеже, расположенном на Магистральной, 42, — пройдет этап Кубка Победы по конкуру, посвященный памяти Героя Советского Союза Бориса Сугерова. Для участия в соревнованиях заявлены спортсмены из Воронежской, Орловской, Белгородской, Тамбовской и Курской областей. Кубок Победы по выездке и конкуру предполагает несколько этапов, которые проходят в разных регионах страны. Символом каждого этапа является имя и история героя Великой Отечественной войны, представляющего регион, в котором пройдет этап. Спортсмены, получившие квалификацию к выступлению на финале Кубка Победы, который пройдет в начале мая в крупнейшем конноспортивном центре Европы – MAXIMA STABLES (Московская область), получат возможность представить свой регион и героя на празднике Победы.

В Курске этап посвящен памяти Героя Советского Союза Бориса Андреевича Сугерова, который командовал ротой танков Т-34 129-й отдельной танковой бригады 13-й армии Брянского фронта. Отличился во время освобождения Курской области (Касторенского и Поныровского районов). 9 февраля 1943 года (75 лет назад) в бою за станцию Поныри рота Сугерова уничтожила 10 автомашин, 21 подводу, 9 танков, 7 противотанковых орудий, 3 расчёта противотанковых ружей. В том бою танк Сугерова был подбит, а сам танкист при этом погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1943 года за «мужество и героизм, проявленные в боях» старший лейтенант Борис Сугеров посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.