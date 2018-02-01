В Курске благоустроят 20 парков, за которые проголосовало больше всего горожан

Почти 13,5 тысяч курян оставили свои предложения по благоустройству парков и скверов. Власти сформировали список из 20 территорий, которые набрали наибольшее количество голосов. Их и приведут в порядок в ближайшие годы. Это сквер "Веспремский" около школы № 51, сквер Героев 16-й воздушной армии, часть парка КЗТЗ, сквер "Гулливер" на Студенческой, бульвар по улице Сонина (у иконы), парк около озера "Ермошкино", мемориальный комплекс "Солянка" на ул. Энгельса; сквер по ул. Энгельса; пешеходная часть улицы Ленина,; сквер «Пролетарский»; сквер у жилого дома по Интернациональной; Театральная площадь; мемориальный комплекс Павших в Великой Отечественной войне; сквер у здания филармонии на Перекальского; сквер по Белгородской; мемориальный комплекс "Курская дуга"; зона отдыха у Стрелецкого озера; сквер перед зданием почтамта на Красной площади; Привокзальная площадь; парк Железнодорожников. Также комиссия решила продолжить работу по благоустройству парка имени Дзержинского и скверов на ул. Мыльникова и ПЛК. Сейчас разрабатываются дизайн-проекты благоустройства этих территорий, затем их представят жителям для обсуждения. 18 марта в ходе рейтингового голосования курянам предстоит решить, какие из объектов необходимо включить в план благоустройства общественных территорий в 2018 году. Остальные приведут в порядок до 2020 года.