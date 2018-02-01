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Вынесен приговор курянину, задавившему ребенка

Сегодня, 08:05
Вынесен приговор курянину, задавившему ребенка
Суд вынес приговор 27-летнему жителю Беловского района, по вине которого в ДТП погиб ребенок. Трагедия произошла в августе 2015 года. Как рассказали в прокуратуре, водитель автомобиля «Ока» следовал по автодороге «Обоянь - Суджа» со скоростью 83 км/ч. Подъезжая к поселку Коммунар, он увидел трех подростков, ехавших на велосипедах в попутном направлении. Однако автомобилист не снизил скорость. Один из трех велосипедистов - 12-летний мальчик - находился посередине правой полосы. Водитель «Оки» решил обогнать его и выехал на «встречку», допустив при этом наезд на юного курянина. Школьник от травм скончался в больнице. Суд приговорил автомобилиста к 3,5 годам лишения свободы с лишением водительских прав на 2,5 года. Кроме того, он выплатил семье погибшего ребенка компенсацию морального вреда в 600 тысяч рублей.

 

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