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Сбербанк впервые снизил ставку по потребительским кредитам до 11,5%

Сегодня, 10:42
Сбербанк впервые снизил ставку по потребительским кредитам до 11,5%
15 февраля 2018 года Сбербанк запустил весеннюю акцию по продуктам «Потребительский кредит без обеспечения» и «Потребительский кредит под поручительство». Снижение составило 1,4 п.п. и коснулось кредитов на сумму от 250 тысяч рублей. Минимальная ставка в рамках акции – 11,5% и распространяется на оба продукта. Это самая низкая ставка по потребительским кредитам, которую когда-либо предлагал Сбербанк.

- Сегодня мы запустили рекордно низкие для Сбербанка ставки по потребительским кредитам. Предложенные условия призваны поддержать высокий потребительский спрос, который мы наблюдали в ходе нашей зимней акции. В декабре-январе выдачи Сбербанка выросли на 57% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигли максимального значения для этих месяцев – более 225 млрд рублей», - сообщил управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. 

Сбербанк провел новогоднюю акцию в период с 15 ноября 2017 по 31 января 2018 года, минимальная ставка по которой составила 12,5%. 

В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а  предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.

Напомним, что за 2017 год в Центрально-Черноземном  банке ПАО Сбербанк частные клиенты оформили около 335 тысяч потребительских кредитов на общую сумму свыше 53 млрд рублей. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Новое предложение позволит клиентам на еще более выгодных условиях, с фиксированными ставками, без дополнительных комиссий получить кредит и осуществить задуманные планы.

А всего объем ссудного портфеля Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк в феврале 2018 года достиг отметки в 200 млрд рублей. Этот показатель включает в себя жилищные и потребительские кредиты, а также ссудную задолженность по кредитным картам. Это свидетельствует о росте кредитной активности населения Центрального Черноземья.

 

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