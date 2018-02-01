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Футболист из Железногорска, игравший в Лиге чемпионов, переходит в «Авангард»

Сегодня, 12:00
Футболист из Железногорска, игравший в Лиге чемпионов, переходит в «Авангард»
Уроженец Курской области, полузащитник Игорь Киреев переходит из «Ростова» в «Авангард». Контракт с ним будет рассчитан до конца сезона, сообщил спортивный директор клуба из Курска Антон Воронцов. Киреев – воспитанник московского «Спартака» – наиболее известен по выступлениям за «Амкар» и «Ростов». В составе дончан он дебютировал в Лиге чемпионов, сыграв против «Атлетико». В текущем сезоне хавбек провел всего 3 матча. «Ростов» Киреев покинул в статусе свободного агента. К слову, 17 февраля ему исполнится 26 лет. 

 

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