Футболист из Железногорска, игравший в Лиге чемпионов, переходит в «Авангард»

Уроженец Курской области, полузащитник Игорь Киреев переходит из «Ростова» в «Авангард». Контракт с ним будет рассчитан до конца сезона, сообщил спортивный директор клуба из Курска Антон Воронцов. Киреев – воспитанник московского «Спартака» – наиболее известен по выступлениям за «Амкар» и «Ростов». В составе дончан он дебютировал в Лиге чемпионов, сыграв против «Атлетико». В текущем сезоне хавбек провел всего 3 матча. «Ростов» Киреев покинул в статусе свободного агента. К слову, 17 февраля ему исполнится 26 лет.