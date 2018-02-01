поиск по сайту
 

В Курской области автомобилистов проверят на трезвость

Сегодня, 12:49
В Курской области автомобилистов проверят на трезвость
В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость в Курске и ещё ряде районов области. Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если поймают нетрезвым за рулем снова, грозит уже уголовная ответственность. Максимальная санкция– лишение свободы на 2 года с лишением права управлять транспортными средствами в течении трех лет.
Курян просят сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефону 02, с мобильного 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама