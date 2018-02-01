В Курской области автомобилистов проверят на трезвость

В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость в Курске и ещё ряде районов области. Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если поймают нетрезвым за рулем снова, грозит уже уголовная ответственность. Максимальная санкция– лишение свободы на 2 года с лишением права управлять транспортными средствами в течении трех лет.

Курян просят сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефону 02, с мобильного 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.



