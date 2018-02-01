В Курске эвакуаторщик украл кузов автомобиля

28-летний курянин подозревается в хищении кузова от автомобиля с территории ГСК. Как рассказали в УМВД, хозяин "Нивы" попал в аварию и решил не восстанавливать машину, а заменить кузов на новый. Старое железо он оставил у гаража, собираясь позже продать или сдать в металлолом. Но за него это сделал предприимчивый курянин. Молодой человек работал на эвакуаторе для легкового транспорта и решил использовать машину для похищения чужой собственности. Ночью он погрузил кузов и отвёз его в пункт приёма лома. Потерпевший, обнаружив пропажу на следующее утро, обратился в полицию. В раскрытии преступления полиции помогли записи камер видеонаблюдения. Эвакуатор отследили среди тысяч других машин, а позже установили его владельца, подозреваемого в краже. Сейчас злоумышленник задержан, до суда он останется под подпиской о невыезде. За кражу молодой человек может отправиться в тюрьму на 5 лет.



