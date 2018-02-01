поиск по сайту
 

У жителя Суджанского района нашли три килограмма наркотиков

Сегодня, 13:18
У жителя Суджанского района нашли три килограмма наркотиков
У жителя Суджанского района нашли почти три килограмма наркотиков. Полицейские в рамках расследования уголовного дела проводили обыск в доме 29-летнего курянина. В сарае мужчины обнаружили более 900 граммов марихуаны и почти 2 килограмма конопли. Наркотические вещества изъяли и направили на экспертизу. Подозреваемый пояснил, что растения собрал еще летом на заброшенной делянке и хранил для себя. Сам хозяин по внешним признакам находился в состоянии опьянения, однако пройти медицинское исследование отказался, за что вскоре понесет наказание в соответствии с административным кодексом. По факту хранения наркотиков в крупном размере решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Весной место, где подозреваемый собрал запрещенный урожай, обработают гербицидами. Изъятые наркотики после суда будут уничтожены.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама