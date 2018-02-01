У жителя Суджанского района нашли три килограмма наркотиков

У жителя Суджанского района нашли почти три килограмма наркотиков. Полицейские в рамках расследования уголовного дела проводили обыск в доме 29-летнего курянина. В сарае мужчины обнаружили более 900 граммов марихуаны и почти 2 килограмма конопли. Наркотические вещества изъяли и направили на экспертизу. Подозреваемый пояснил, что растения собрал еще летом на заброшенной делянке и хранил для себя. Сам хозяин по внешним признакам находился в состоянии опьянения, однако пройти медицинское исследование отказался, за что вскоре понесет наказание в соответствии с административным кодексом. По факту хранения наркотиков в крупном размере решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Весной место, где подозреваемый собрал запрещенный урожай, обработают гербицидами. Изъятые наркотики после суда будут уничтожены.



