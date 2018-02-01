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Виновник ДТП с шестью погибшими предстанет перед судом

Сегодня, 13:24
Виновник ДТП с шестью погибшими предстанет перед судом
Прокурор Курского района направил в суд уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлёкшее смерть более 2 лиц. Речь идет о жуткой аварии, которая прозошла вечером 19 июля 2017 года. Молодой человек, не имея водительских прав, ехал на «Пежо-309» по дороге «Курск-Поныри» со скоростью 80 км/ч. Кроме водителя в салоне находилось 9 пассажиров. При обгоне он не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген Тигуан». В аварии погибли 6 пассажиров «Пежо», пять из которых дети в возрасте от 1,5 месяцев до 14 лет. Еще три пассажира, а также сам водитель получили тяжелый травмы. Пострадали и водитель с пассажиром «Фольксвагена». Уголовное дело направлено в Курский районный суд. 

 

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