В Курске появилась памятная доска земскому доктору

В управлении Роспотребнадзора по Курской области торжественно открыли памятную доску выдающемуся земскому врачу и общественному деятелю Василию Долженкову, основоположнику санитарно-профилактического дела в Курской губернии. Как сообщили в ведомстве, личность Василия Ивановича, посвятившего всю свою жизнь самоотверженному служению профессии, известна в широких кругах медицинского сообщества России. Будучи практикующим врачом-офтальмологом с общепризнанным авторитетом, лично ведущим прием в Курской губернской больнице, Василий Долженков вел просветительскую работу. Благодаря ему медицинская помощь стала доступна жителям самых отдаленных сел и деревень

В 1882-1906 годах Василий Иванович являлся членом санитарной комиссии Курской земской управы, затем — заведующим санитарным бюро. Именно Долженков положил начало научному изучению динамики заболеваний, медицинской статистике. В 1896 году им разработан проект санитарной службы в Курской губернии.