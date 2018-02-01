Курское «Динамо» принимает «Надежду»

Сегодня в Курске состоятся сразу два матча женской премьер-лиги по баскетболу. Болельщикам, соскучившимся по играм за время паузы, связанной с отборочными матчами сборной России к Евробаскету-2019, предстоит увидеть встречи принципиальных соперников. В 15 часов на паркете СКК сойдутся дебютант премьер-лиги —«Инвента» и один из старейших отечественных клубов — «Динамо» (Москва). Обе команды имеют по четыре победы и находятся в одном шаге от попадания в восьмерку лучших, которая позволит продолжить борьбу в плей-офф. В 18 часов начнут поединок непримиримые соперницы последних лет — курское «Динамо» и «Надежда»из Оренбурга. Курянки под руководством Лукаса Мондело пока идут без поражений – 12 побед подряд в регулярном чемпионате. Оренбурженки занимают третью позицию в турнирной таблице. В первом круге на выезде «бело-голубые» одолели «Надежду» со счетом 74:60.