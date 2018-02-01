Кто заказал «черный пиар» для борца с мошенниками рынка автострахования?

Приобретение компании «Югория» стало поводом для недовольства неких лиц, неудачно попытавшихся организовать «черную» пиар-кампанию против одного из лидеров рынка автомобильного страхования, пишет «КП».

На рынке автомобильного страхования сейчас проводится примерно тоже, что и в банковском секторе – санации и очистка. Обычным делом здесь является укрупнение и изменение игроков. К примеру – недавнее слияние «Согаза» и «ВТБ Страхования» может считаться таким примером. Также здесь можно выделить группу страховых компаний «Опора». Владелец последней Александр Кондратенков на протяжении последнего времени объединяет в единую структуру крупных игроков рынка.

Причина таких действий проста – на рынке появилось большое количество нечистоплотных игроков, увеличивающих убыточность. Примером может стать то, что в некоторых регионах полис ОСАГО купить становится просто невозможно. Рынку необходима реформа, но для ее проведения крупные компании должны консолидировать свои усилия.

С этой целью «Опора» и приобретает известных и не очень игроков рынка. И процесс шел весьма эффективно, пока очередь не дошла до компании «Югория». Видимо, кому-то не понравилась перспектива грядущего приобретения, и на владельца группы компаний Кондратенкова обрушилась волна критики в попытках монополизировать рынок.

Собственно, волна – явное преувеличение, так как статья появилась лишь в не самой авторитетной московской газете, известной своими заказными публикациями, а также на двух региональных сайтах. К этому можно прибавить лишь несколько групп в социальных сетях, а также петицию наchange.org, подписанную парой десятков недовольных. Масштабы явно не те.

Собственно, критика захлебнулась не только по причине малого масштаба, но и потому, что претензии полностью лишены смысла. Обвинения в попытке обобрать собственников автомобилей разбиваются о факт того, что такие действия как раз удобнее делать маленьким фирмам, а не гигантам, где с контролем все в порядке. Незнание логики бизнеса налицо, и заказной характер всего этого очевиден.

Неизвестные, не стремясь при этом быть логичными, пытаются очернить Кондратенкова, который на самом деле имеет немалый опыт в подобных слияниях и приобретениях, а также восстановлении репутации компаний. Да та же группа компаний «Опора», ранее известная под названием «Открытие Страхование» и принадлежащая известному одноименному санируемому банку, досталась бизнесмену в не лучшем состоянии. В процессе «расчистки» портфеля, как позже отметил сам Кондратенков, в «Опоре» сформировалась компетенция по противодействию мошенничеству. Все это привело к тому, что группа компаний стала готова принимать даже «плохие» портфели.

Фактически, «Опора» занимается санированием страховых компаний, страдающих от неграмотного руководства, не справившегося с управлением и убытками. И критика только подчеркнула тот факт, что Кондратенков стремится оздоровить индустрию. Та же компания «Уралсиб» занимающая 17 место на рынке, на момент приобретения фактически была банкротом. На ней «Опора» успешно опробовала схему отказа платить по сомнительным случаям, то есть – мошенники своих денег не получают. И это общий принцип для всех компаний Кондратенкова, который старается строить бизнес в соответствии с буквой закона. Быть может, именно это не понравилось противникам предстоящего приобретения «Югории».

Последняя может являться своеобразной «дойной коровой» для различных «черных юристов» и прочих мошенников, зарабатывающих миллионы на схемах по обману страховиков. Вполне естественно, что они противятся потере источника этого незаконного дохода, распуская слухи о том, что Кондратенков рискует, якобы создавая убыточную группу компаний на 1,5 миллиона клиентов по ОСАГО.

Рынок автострахования в основном держался на высоких продажах автомобилей, и когда темпы этого процесса снизились, для страховиков наступили не лучшие времена. На рынке начали появляться «автоюристы», сначала обслуживание обычных граждан, но потом ставшие прикрытием для мошенников. В условиях увеличения затрат на продажу при минимизации выплат, такие схемы только росли, и противостоять им страховщики уже не смогли. Росгосстрах здесь справиться также не смог, и поэтому на рынок пришел игрок, который начал консолидировать активы, а также выстраивать систему селекции, дабы эффективно противостоять мошенникам.

При этом стоит отметить, что регулятор пролоббировал создание Межведомственной группы по борьбе с мошенничеством с ОСАГО. В Группу вошли угрозыск, СД МВД, ГУЭБиПК, Генпрокуратура, а также ФСБ. Так что в скором времени укоренившиеся на этом рынке мошенники могут предстать перед судом, и это будут уже не пародии на расследования, а настоящие репортажи о громких и крупных арестах.

Кто же стал инициатором этого «черного пиара» - неизвестно. Но очевидно, что процессы прихода на рынок профессионалов, таких как Кондратенков может не нравится тем, кто отстал от времени и не может работать эффективно. При этом они не брезгуют методами очернения в СМИ, забывая упомянуть опыт таких компаний, как СК «Круг», СК «Селекта» и СК «ЦСО», которые прошли через команду этого бизнесмена, вновь стали эффективными и теперь показывают отличные результаты в работе.

Источник материала - https://www.kursk.kp.ru/daily/26793/3828164/