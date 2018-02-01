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В Щиграх с любителя погонять пьяным за рулем взыскали 7 штрафов

Сегодня, 18:04
В Щиграх с любителя погонять пьяным за рулем взыскали 7 штрафов
Судебный пристав взыскал с жителя Щигров 33 тыс. руб. штрафов за нарушение правил дорожного движения и 8100 рублей исполнительского сбора. Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за что и был привлечен к административной  ответственности. В качестве наказания ему назначили штраф в 30 тысяч рублей. Однако щигровец в добровольном порядке оплачивать его не стал. Помимо этого было еще 6 административных штрафов за превышение скоростного режима. Приставы решили взыскать долги с мужчины, списав деньги с его банковского счета. Таким же принудительным образом взыскан исполнительский сбор.
Всего же за 2017 год курские приставы добились от должников оплаты штрафов ГИБДД на сумму около 80 млн. руб. С "пьяных" водителей, привлеченных к административной ответственности, взыскали 5 миллионов.

 

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