В Курске конноспортивная школа приняла первые соревнования

Завершение строительства конноспортивной школы в Курске ознаменовалось проведением Кубка Победы по конкуру. В соревнованиях участвовали спортсмены из Воронежской, Орловской, Белгородской, Тамбовской и Курской областей. Конноспортивная школа – это первая очередь конноспортивного комплекса. На ее строительство госкорпорация «Газпром» выделила 860 млн рублей. Новая школа включает в себя крытый манеж и конюшни. Во дворе располагаются тренировочные манежи для лошадей. На территории школы построены левады – открытые поля для выгула и тренировок, боевое поле для выступлений с трибунами на 500 мест. Также здесь располагается ветеринарная клиника, фуражные склады для сена и зерна, административные здания. Официальное открытие конноспортивной школы запланировано на март.



