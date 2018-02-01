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В Курске конноспортивная школа приняла первые соревнования

Сегодня, 18:11
В Курске конноспортивная школа приняла первые соревнования
Завершение строительства конноспортивной школы в Курске ознаменовалось проведением Кубка Победы по конкуру. В соревнованиях участвовали спортсмены из Воронежской, Орловской, Белгородской, Тамбовской и Курской областей. Конноспортивная школа – это первая очередь конноспортивного комплекса. На ее строительство госкорпорация «Газпром» выделила 860 млн рублей. Новая школа включает в себя крытый манеж и конюшни. Во дворе располагаются тренировочные манежи для лошадей. На территории школы построены левады – открытые поля для выгула и тренировок, боевое поле для выступлений с трибунами на 500 мест. Также здесь располагается ветеринарная клиника, фуражные склады для сена и зерна, административные здания. Официальное открытие конноспортивной школы запланировано на март.

 

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