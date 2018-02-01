Предвыборное сражение кандидатов в президенты прошло в игре Dota

Выдающиеся киберспортсмены из России взяли участие в первом в истории игры предвыборном чемпионате Dota. Организаторы чемпионата «влили» в популярную компьютерную игру важнейшее для России событие – президентские выборы, сообщает телеканал «360». Соревнования в Dota начались 16 февраля около четырех часов дня. Каждый игрок-участник подобрал себе по вкусу обновленного персонажа-кандидата на пост гаранта страны.

«Мы решили хайпануть на этом» - так, шутя, высказался Евгений Фатькин, гендиректор Агентства «Уникальный охват» и в то же время соучредитель турнира. Все персонажи нынешнего соревнования обладают скиллами привычных игровых персонажей. И, как это бывает и в жизни, и в президентской гонке, да и в самой игре – победит сильнейший.

Перед организаторами стояла нелегкая задача: нужно было из более полутора сотен персонажей выбрать всего семь. И выбрать так, чтобы они наиболее напоминали кандидатов в президенты. В результате семь получившихся героев точно передают оригинальность «прототипов» и наряду с этим обладают скиллами привычных героев. Это: призывающий вежливых людей Король Влаадин, командующий армией троллей Страж скверных слов, использующая лошадиный гогот Кентавриха Чак-Чак, пускающий в глаза врагу клубничную пыль и при этом паразитирующий на Зюгорке Двуликий Грудорг, увеличивающийся в размерах от выпитого шампанского Винодел Дюрсо и обладающий грустным взглядом Друид явлинских лесов.

Как объяснил разработчик проекта «Сбитый лось» Марат Сатимов, президентские выборы по сути чем-то похожи на выбор киберспортсменами игровых персонажей в Dota. Как для исхода игры важен выбор правильного героя, так и в жизни важен выбор правильного кандидата.

Игровых персонажей «сделали» в Photoshop. В редакторе им создали узнаваемые черты, цвета, а после дали узнаваемые имена. В итоге вышло семь персонажей, похожих на настоящих кандидатов. По словам Евгения Фатькина, самым сложным и долгим было интегрировать «написанные» текстуры в компьютерную игру. Но, поскольку организаторам чемпионата их задумка очень нравилась, они во всем разобрались и все сделали на уровне.

За победу в игре сражались участники шести команд: Sanctuary, Hunkys from zavod, Destructive Live, Apollo, Furious bears и Main Pain. Две их них по результатам проведенной жеребьевки уже перешли во 2 тур. Оставшиеся команды объединили в две пары. На первых двух стадиях победителя выявят в одной игре, а в финале будут сражаться до двух побед.

Трансляцию турниров вели каналы студии «Сбитый лось» в соцсетях Twitch и "ВКонтакте", а прямой репортаж - Андрей Navigate Рябинин. Андрей уже несколько лет сотрудничает со студиями UCC и HypeStudio, на его счету более 400 чемпионатов в Dota на профессиональном уровне.