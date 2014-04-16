В Курске фронтовик Петр Михин презентует новую книгу

Сегодня в библиотеке имени Асеева состоится презентация новой книги курского писателя-фронтовика Петра Михина «Внукам о войне». Это девятая книга Петра Алексеевича, ставшая продолжением одноименной книги, вышедшей в 2015 году. Как и в предыдущих своих работах, автор, непосредственный участник жесточайших сражений Великой Отечественной войны, кавалер шести боевых орденов, в том числе полководческого ордена Александра Невского, рассказывает жестокую правду о войне, делится своими размышлениями. Начало презентации в 15 часов. Добавим, сейчас ветерану 96 лет. Перу Михина принадлежат книги «Война, какой она была», «Артиллеристы, Сталин дал приказ!», «Мы сражались с «тиграми», «Пушки против Рейха».



