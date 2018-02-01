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В Рышково Железногорского района восстановили водоснабжение

Сегодня, 08:10
В Рышково Железногорского района восстановили водоснабжение
В селе Рышково Железногорского района восстановили водоснабжение – отрапортовали в региональной администрации. Ранее мы рассказывали: в конце января в населенном пункте заиливание водозаборной скважины и поломка насоса оставили без воды 2 многоквартирных дома, 30 частных и местная школа. Чтобы решить проблему, приобрели новый насос, станцию управления и датчики уровня воды, очистили скважину от ила. Сейчас водоснабжение сельских жителей и школы восстановлено. 

 

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