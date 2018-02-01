В Рышково Железногорского района восстановили водоснабжение

В селе Рышково Железногорского района восстановили водоснабжение – отрапортовали в региональной администрации. Ранее мы рассказывали: в конце января в населенном пункте заиливание водозаборной скважины и поломка насоса оставили без воды 2 многоквартирных дома, 30 частных и местная школа. Чтобы решить проблему, приобрели новый насос, станцию управления и датчики уровня воды, очистили скважину от ила. Сейчас водоснабжение сельских жителей и школы восстановлено.



