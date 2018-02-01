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Мобильная бригада врачей проведет осмотр детей в Курском районе

Сегодня, 08:11
Мобильная бригада врачей проведет осмотр детей в Курском районе
Сегодня специалисты областной детской клинической больницы проведут диспансеризацию воспитанников Клюквинской школы-интерната Курского района. В составе медицинской бригады 10 специалистов: педиатр, ортопед, эндокринолог, невролог, окулист, лор, уролог, стоматолог и др. С помощью переносных аппаратов УЗИ и ЭКГ обследуют состояние сердца и внутренних органов ребят. Кроме этого, будет проведено лабораторное исследование крови. Еще один выезд запланирован в Щигровский район 27 февраля. Медики обследуют ребят из Щигровского детского сада и школы. 

 

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