В Курске откроется интерактивная выставка «Наследники ратной славы»

Сегодня в Центре историко-культурного наследия Курска, что на улице Горького, 55, состоится презентация интерактивной выставки «Наследники ратной славы», посвященной Дню защитника Отечества. В экспозиции - предметы формы и военного снаряжения разных периодов истории страны, макеты оружия и многое другое. Выставка является интерактивной: можно примерить военную форму, подержать в руках макеты оружия и предметы обихода солдат и офицеров нашей армии. Любителям военной истории предложат совместить посещение выставки с увлекательной экскурсией-квестом. Выставка будет работать до 28 февраля ежедневно (кроме праздничных дней) с 10.00 до 16.30. Предварительная запись по телефону 70-20-68. Вход на выставку бесплатный.



