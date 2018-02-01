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В Курске откроется интерактивная выставка «Наследники ратной славы»

Сегодня, 08:15
В Курске откроется интерактивная выставка «Наследники ратной славы»
Сегодня в Центре историко-культурного наследия Курска, что на улице Горького, 55, состоится презентация интерактивной выставки «Наследники ратной славы», посвященной Дню защитника Отечества. В экспозиции - предметы формы и военного снаряжения разных периодов истории страны, макеты оружия и многое другое. Выставка является интерактивной: можно примерить военную форму, подержать в руках макеты оружия и предметы обихода солдат и офицеров нашей армии. Любителям военной истории предложат совместить посещение выставки с увлекательной экскурсией-квестом. Выставка будет работать до 28 февраля ежедневно (кроме праздничных дней) с 10.00 до 16.30. Предварительная запись по телефону 70-20-68. Вход на выставку бесплатный.

 

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