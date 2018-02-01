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Безработные куряне стали чаще обращаться к психологам

Сегодня, 08:16
Безработные куряне стали чаще обращаться к психологам
Длительное отсутствие работы, как правило, приводит человека в угнетенное состояние, депрессию, способствует появлению недоверия, безразличия к дальнейшей жизни, сознанию собственной ненужности. Психологической поддержкой безработных также занимаются службы занятости. В 2017-м к специалистам обратились 1190 раз, что почти в 3 раза больше, чем годом ранее. Чаще всего в психологической помощи нуждаются инвалиды, граждане, уволенные в связи с оргштатными мероприятиями, длительно неработающие граждане. В службе занятости рассчитывают, что в 2018 году за поддержкой обратятся более тысячи безработных курян. 

 

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