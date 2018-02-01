Ильдар Узбеков и адвокаты из Москвы умышленно играют против Александра Щукина

Кемеровский предприниматель Александр Щукин уже полтора года томится под домашним арестом, обвиняемый в хищениях на АО «Разрез «Инской». Однако последние события обещают скорое, хотя и не самое приятное, изменение судьбы владельца холдинга «Сибуглемет».

Так, в распоряжении «Роспресса» оказались свидетельства из самых первых рук – одного из адвокатов Щукина – того, что эти самые адвокаты, нанятые зятем бизнесмена Ильдаром Узбековым, всячески «закапывают» своего подзащитного, давая ему как минимум странные советы: признаться во всем, без разницы, есть ли в чем, и сдать всех. «Все» – это проходящие с Щукиным по делу два зама губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и глава местного СК Сергей Калинкин.

До сих пор Щукин адвокатов слушался, наивно надеясь, что уж за такие деньги они плохого не посоветуют. Но послушание его из-под ареста не вывело, а в перспективе может привести на нары на срок от 7 до 15 лет. Что, наверное, очень порадует Ильдара Узбекова, который комфортабельно устроился в щукинском особняке в Лондоне и навещать тестя не торопится.

Судя по всему, дел у Узбекова по горло, ведь он активно принялся за распродажу активов тестя. Уже пущена на ветер сеть магазинов «Ближний», в которой отоваривалось пол-Кузбасса, и головная компания сети - «Центрпродсервис». На очереди – основной актив, шахта «Полосухинская», со счетов которой в офшоры уже выведено 102 миллиона долларов. А чтобы Щукину уж совсем худо стало, в прессе развернули кампанию травли губернатора Амана Тулеева, большого приятеля предпринимателя. Сегодня, 10:28 К списку новостей