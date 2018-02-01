Ильдар Узбеков и адвокаты из Москвы умышленно играют против Александра Щукина
Сегодня, 10:28
Кемеровский предприниматель Александр Щукин уже полтора года томится под
домашним арестом, обвиняемый в хищениях на АО «Разрез «Инской». Однако
последние события обещают скорое, хотя и не самое приятное, изменение
судьбы владельца холдинга «Сибуглемет».
Так, в распоряжении «Роспресса» оказались свидетельства из самых первых рук – одного из адвокатов Щукина – того,
что эти самые адвокаты, нанятые зятем бизнесмена Ильдаром Узбековым,
всячески «закапывают» своего подзащитного, давая ему как минимум
странные советы: признаться во всем, без разницы, есть ли в чем, и сдать
всех. «Все» – это проходящие с Щукиным по делу два зама губернатора
Кемеровской области Амана Тулеева и глава местного СК Сергей Калинкин.
До
сих пор Щукин адвокатов слушался, наивно надеясь, что уж за такие
деньги они плохого не посоветуют. Но послушание его из-под ареста не
вывело, а в перспективе может привести на нары на срок от 7 до 15 лет.
Что, наверное, очень порадует Ильдара Узбекова, который комфортабельно
устроился в щукинском особняке в Лондоне и навещать тестя не торопится.
Судя
по всему, дел у Узбекова по горло, ведь он активно принялся за
распродажу активов тестя. Уже пущена на ветер сеть магазинов «Ближний», в
которой отоваривалось пол-Кузбасса, и головная компания сети -
«Центрпродсервис». На очереди – основной актив, шахта «Полосухинская»,
со счетов которой в офшоры уже выведено 102 миллиона долларов. А чтобы
Щукину уж совсем худо стало, в прессе развернули кампанию травли
губернатора Амана Тулеева, большого приятеля предпринимателя.