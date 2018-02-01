Курские «Динамо» и «Инвента» порадовали своих болельщиков победами

В воскресенье в Курске состоялись сразу два матча женской Премьер-лиги по баскетболу. В первом дебютант регулярки курская «Инвента» обыграла старейший отечественный клуб – «Динамо» из Москвы 82:68. Команды сражались за выход в плей-офф. Во втором поединке сошлись непримиримые соперники последних лет — курское «Динамо» и оренбургская «Надежда». В этом матче дебютировала Анастасия Шувагина из «Динамо-Фарм». Со счетом 84:74 команда Лукаса Мондело одержала победу – 13-ю подряд в Премьер-лиге и 32-ю во всех турнирах с начала сезона. Курянки сохранили первую позицию в турнирной таблице. Именинница Соня Петрович на свое 29-летие набрала 29 очков. У Марии Вадеевой – дабл-дабл: 11 очков и 12 подборов. 15 очков – у Ннемкади Огвумике. 21 февраля на паркете СКК пройдет «курское дерби» — «Динамо» сыграет с «Инвентой». Начало встречи в 18.00.